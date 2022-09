Roma, venerdì nero per i trasporti: corse a rischio per otto ore di sciopero

Il personale in protesta contro le aggressioni subite su tutto il territorio e venerdì 16 settembre Roma rischia di andare in tilt. Lo sciopero riguarderà a rete Atac e le linee periferiche di Roma Tpl e Cotral. Preoccupazione per i pendolari e gli studenti, con la scuola appena ricominciata.

Indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Faisa Cisal, Slm Fast, Confsal e Orsa Tpl, lo sciopero di venerdì 16 settembre potrebbe coinvolgere anche il personale delle biglietterie e degli uffici, che si affiancano agli autisti vittime delle numerose aggressioni subite. Gli stop saranno possibili dalle 8,30 alle 16,30, su autobus, filobus, tram, metropolitane e sulle linee ferroviarie di Roma-Lido, Roma-Nord e Termini-Centocelle.

L'annuncio dell'Atac

Dal sito dell'Atac, lo sciopero riguarderà la fascia oraria dalle 8,30 alle 16,30 e prevede il ripristino del servizio dalle 16,31. Non saranno garantiti il servizio delle biglietterie e “nelle stazioni della rete metro che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale”. L'agitazione è indetta in nome della “icurezza dei lavoratori per le violente e reiterate aggressioni al personale front line (conducenti, controllori, verificatori titoli di viaggio, personale viaggiante, capi stazione, addetti di stazione eccetera) registrate su tutto il territorio nazionale”.

Doppio sciopero per Cotral

L'azienda di trasporti annuncia due scioperi nella giornata di venerdì 16 settembre per chiedere un “fermo e risolutivo intervento a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori.” A quello di quattro ore che riguarderà la fascia oraria dalle 12,30 alle 16,30 e proclamato dall’Organizzazione sindacale Faisa Cisal, si aggiunge il secondo di otto ore dalle 8,30 alle 16,30, proclamato dalle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit –Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Faisa Cisal e Orsa Tpl. Il servizio riprenderà alle 16,31. Di seguito, le motivazioni dei sindacati: “Per la mancata convocazione da parte del Prefetto; per il mancato rispetto degli accordi del 06.06.91 e del 03.05.2017, in materia di trasferimento e allocazione del personale Operatore di esercizio, Addetto all’esercizio e Coordinatore di esercizio; per la mancata risoluzione dell’applicazione unilaterale aziendale dell’art. 34 del CCNL autoferrotranvieri; per la mancata applicazione dell’accordo sul personale di Verifica titoli di viaggio; per la mancata trasparenza sui carichi di lavoro e turnazioni rotative annuali e la mancata riorganizzazione dei cicli produttivi relativi alla manutenzione della BU Gomma; per la discordante gestione degli accordi in materia di riserva di deposito; per la gestione delle ciclazioni, dell’orario di lavoro e della congedibilità nelle officine di trazione della Roma-Viterbo; per delle reiterate aggressioni al personale front/line (conducenti, controllori, verificatori titoli di viaggio, personale viaggiante, capi stazione, addetti di stazione, marinai ecc.) registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi; “Per un fermo e risolutivo intervento a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori.”