Roma verso le elezioni, Raggi senza maggioranza: quinto addio nel gruppo M5S

Nuova defezione, la quinta, nel gruppo M5s in Assemblea Capitolina, con la maggioranza di Virginia Raggi che si fa sempre più sottile Questo è lo stato dell'arte a Roma Capitale, con le nuove elezioni comunali in vista.

All'apertura della seduta in aula Giulio Cesare la consigliera ormai ex M5S Gemma Guerrini ha comunicato il suo passaggio al gruppo Misto. E' la quinta defezione in 5 anni dal gruppo 5 stelle, in precedenza avevano abbandonato Cristina Grancio, Monica Montella, Maria Agnese Catini, Simona Ficcardi. Dunque la maggioranza si assottiglia. Il gruppo M5s scende a 24 consiglieri più la sindaca, su un'Assemblea di 49 eletti.

Altri 4 consiglieri pentastellati, la fronda de 'Il piano di Roma', hanno peraltro già reso noto che non sosterranno la ricandidatura della Raggi. Numeri alla mano, in assenza della sindaca in Aula nelle votazioni, maggioranza e minoranza hanno adesso gli stessi voti. "Ho sempre onorato il mandato che gli elettori mi hanno affidato, nel rispetto del programma che nel 2016. Non supporterò nessuna forza politica che sosterrà la candidatura della attuale sindaca alle prossime elezioni comunali", ha spiegato Guerrini in aula, con un riferimento implicito alla vecchia regola grillina del tetto dei due mandati. "Oggi che il M5s ha ufficialmente cambiato veste e natura - ha aggiunto - quelli che consideravo errori del Movimento romano si sono rivelati funzionali ad un progetto inesistente nel 2016 quando siamo stati eletti. Continuo a sentire preminenti i valori originari dei 5 stelle. Aveva ragione Flaiano, le persone che scendono nel mare di certa politica non risalgono più sull'astronave". Come si cambia per non morire, diceva un vecchio brano. Ma non tutti lo accettano.