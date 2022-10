Russel Crowe, le vacanze romane sono infinite: l'omaggio in Campidoglio

In Campidoglio il tributo all'Oscar Russel Crowe, che con l'interpretazione di Massimo Decimo Meridio ha riportato il mito di Roma antica e l'eroismo dei gladiatori nel cuore di milioni di spettatori, appassionati di cinema e non solo.

È andato in scena nell'Aula Giulio Cesare, dopo il saluto dalla terrazza sui Fori Imperiali, l'omaggio che il Sindaco Roberto Gualtieri, a nome dell'intera Città, ha dedicato a Russel Crowe per la sua scelta di rappresentare la Capitale in qualità di Ambasciatore di Roma nel mondo e per tributare la carriera dell'attore.

Russel Crowe, “Incredibile la generosità e l'accoglienza dei romani”

“Per me è semplice affermarlo – ha aperto l'attore in Aula Giulio Cesare -, ho un profondo legame con Roma e ho sempre apprezzato la generosità e l'accoglienza che i romani mi hanno riservato. È un onore che sia stato il cinema a riportare interesse ed entusiasmo intorno a Roma antica, alla sua cultura e alla storia di questa città”. Parlando poi della figura da lui interpretata ne “Il Gladiatore”, ha ricordato come “Massimo Decimo Meridio fosse uno straniero e un ospite a Roma” e di come l'accoglienza della città “possa essere tutt'oggi uno strumento per il Sindaco Gualtieri per continuare ad accogliere, perchè non sappiamo mai da dove potrà giungere il prossimo eroe della città”, ha dichiarato l'attore, che ha poi concluso italiano, “Sono al servizio di Roma.

Gualtieri, “Siamo debitori a Russel per quanto ha fatto per Roma”

Il Sindaco ha aperto la cerimonia di premiazione ricordando quanto l'attore neozelandese sia un “grande amante di Roma” e con una battuta si è rivolto a Russel Crowe augurandogli “welcome back to office, perchè anche tu hai un ufficio accanto al mio” parlando dell'incontro chiuso avuto precedentemente. “È un onore ospitarti prima del film che presenterai – ha continuato il primo cittadino -. Un'opera che si preannuncia eccezionale e straordinaria. Nella figura del Gladiatore hai riportato Roma antica nei cuori e nelle menti degli spettatori di tutto il mondo e anche rispetto a quanto hai fatto e continui a fare per Roma, ti siamo debitori”, ha dichiarato Roberto Gualtieri, che ha poi consegnato la targa d'argento raffigurante il palazzo Senatorio, dove si è tenuta la cerimonia.

All'Auditorium della Conciliazione l'anteprima di “Poker Face”

L'attore lancerà nella giornata di sabato 16 alle 21, in anteprima mondiale, il thriller "Poker Face", il suo secondo film da regista, previsto nel programma di Alice della Festa del Cinema. La proiezione andrà in scena all'Auditorium della Conciliazione, dove parteciperà inoltre a una masterclass nella quale ripercorrerà la sua carriera passando in rassegna i ruoli più amati dal pubblico, per poi ritirare il Premio Speciale del ventennale di Alice nella Città dai due direttori Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.