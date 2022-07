Roma, Salvini vuole commissariare Gualtieri: "Il degrado sta peggiorando"

Matteo Salvini chiederà di commissariare il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che alle ultime elezioni ha battuto alle urne il suo candidato Michetti. "Il degrado sta peggiorando", ha detto il leader della Lega.

Il numero uno del Carroccio ha parlato durante un flash mob in piazza Campidoglio: “Da Raggi a Gualtieri non è cambiato nulla ma anzi in certi quartieri la situazione è peggiorata. La città è l’immagine del degrado. Ormai il nuovo animale domestico è il cinghiale. Commissariamento e’ doveroso, porteremo sul tavolo del governo l’emergenza Roma”, le sue parole.

Salvini su Draghi e il governo

“Noi siamo gente serena, leale. Non mandiamo le letterine di Babbo Natale. Chiediamo l’azzeramento della Fornero e il taglio delle tasse, non sono richieste della Lega, ma del Paese”. Così il segretario leghista Matteo Salvini ha risposto a chi gli ha chiesto della ‘bacchettata’ di Mario Draghi in conferenza stampa contro chi fa “ultimatum” e “minaccia sfracelli a settembre”. “Non commento le aprile del presidente del Consiglio, noi stiamo lavorando e sono contento del lavoro che facciamo”.