San Basilio, nuova ondata di sgomberi di appartamenti occupati abusivamente

Nuovi sgomberi di case popolari a San Basilio, periferia di Roma. I poliziotti della Questura e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno liberato quattro alloggi Ater occupati abusivamente. Tre in via Fabriano e uno in via Recanati.

Inziato anche l'abbattimento di alcune tettoie di parcheggi abusivi in via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca. Anche questo intervento è stato deciso in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura.