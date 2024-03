Sanità nel caos, disastro all'Umberto I: degrado e mancanza di personale

Ancora Sanità nel caos a Roma e nel Lazio: al centro del mirino il Policlinico Umberto I che continua a far notizia per inadeguatezze e disastri gesionali. Ol nosocomio pubblico più grande della Regione Lazio annovera già un triste primato primeggiando tra le Aziende Sanitarie Italiane con dei bilanci estremamente negativi , recentemente ha pubblicato un bilancio preventivo con una passività di quasi centocinquanta milioni di euro.

Mancano strumentazioni

Di contro AUO Policlinico non è dotata ancora di PET e le prestazioni ad elevata complessità assistenziale non sono adeguate alla potenzialità della struttura.Nonostante una serie di criticità maggiori, l amministrazione è concentrata sulla conta dei medici esonerati dalle notti (esoneri dettati dalla norma e dovuti a malattie gravi), mamme con figli sotto i tre anni o lg 104.

Turni scoperti

Presso il VII padiglione del policlinico Umberto I vengono sottoposti, ai soli esonerati, da parte dell azienda a turni pomeridiani Interdipartimentali (delle vere e proprie guardie su tre piani e sessanta pazienti) e turni festivi escludendo da questi turni i medici non esonerati, una vera e propria punizione per i medici esonerati e un potenziale rischio per i pazienti.

Lettera a Rocca

I sindacati hanno protestato con il Presidente Rocca in attesa di una soluzione da parte del Governatore che ha delega per la Sanità.