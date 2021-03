Sanità e salute: Emiliano Paolini direttore generale della mutua Cesare Pozzo

E' il romano Emiliano Paolini il nuovo direttore Generale della più grande e antica Società di Mutuo Soccorso d'Italia, la Cesare Pozzo.

Dopo le recenti vicende giudiziarie legate ad una colossale truffa subita dall’Ente, per un acquisto improprio di titoli privi di valore, il neo Presidente Andrea Tiberti, d'intesa con tutto il Consiglio di Amministrazione ha voltato pagina scegliendo un manager con esperienza e professionalità maturata in gran parte all'interno delle Casse di Previdenza e con un profilo in grado di riorganizzare al meglio il colosso della Sanità Integrativa.

Cinque gli obiettivi individuati fin da subito: Organizzazione, Innovazione, Comunicazione, Crescita e Trasparenza. A Paolini Paolini, già Direttore dell'Ordine dei Medici di Roma e CFO della Fondazione Roma, spetta dunque il compito di far uscire la Cesare Pozzo dalle ombre della passata gestione. Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha dimostrato con questa scelta di essere scevro da condizionamenti, puntando fortemente su competenza e professionalità.