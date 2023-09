Sanità: sciopero nazionale dei lavoratori Rsa Aiop Lazio e protesta in Regione

"La pazienza è finita". Le lavoratrici e i lavoratori delle residenze sanitarie assistenziali del Lazio mercoledì 27 settembre incroceranno le braccia per lo sciopero nazionale indetto dalle federazioni di categoria di Cgil Cisl e Uil, e a partire dalle 10 manifesteranno in via Oderico da Pordenone davanti alla sede della Regione.

"Battaglia per la dignità"

"Questa è una battaglia per la dignità di chi lavora ogni giorno per garantire cura e assistenza alla persone, di chi mette il proprio impegno e la propria professionalità a disposizione dei più fragili, di chi svolge un servizio pubblico senza che siano riconosciuti il giusto salario, i giusti diritti, le giuste condizioni di lavoro - scandiscono Giancarlo Cenciarelli, Giancarlo Cosentino e Sandro Bernardini, vertici regionali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio - Siamo di fronte ad una autentica vergogna, con l'associazione datoriale Aiop che in spregio agli accordi sottoscritti continua a negare il diritto ad un vero contratto".

"Basta dumping"

"Bisogna mettere la parola fine al dumping - incalzano i sindacati - ai contratti pirata e allo sfruttamento del lavoro e riconoscere a tutti gli operatori delle Rsa un Ccnl che sia sottoscritto con le organizzazioni sindacali più rappresentative e che garantisca i lavoratori. In questo duro confronto anche la Regione Lazio a cui fa capo il sistema sanitario regionale non può rimanere chiusa nell'inerzia, ma al contrario deve assumere una posizione di garante delle regole".