Sant'Angelo romano, si separa dal marito e gli fa bruciare 9 auto per vendetta

Si stava separando dal marito e per vendetta ha chiesto a un'amica di dare fuoco alle automobili dell'ex. È accaduto a Sant'Angelo Romano, piccolo borgo in provincia di Roma, tra gennaio e marzo.

L'uomo in questione, infatti, aveva in uso più automobili che sono andate in fiamme in tre incendi distinti.

Le indagini

In tutto, a seguito dei roghi, sono state incendiate 9 auto e sono state danneggiati arredi urbani e infrastrutture cittadine, tra cui una tubatura da cui è fuoriuscito gas causando l’evacuazione delle vicine abitazioni. I gravi indizi di colpevolezza raccolti dai militari hanno consentito di deferire le due donne alla procura della Repubblica di Tivoli, in ordine al reato di incendio doloso in concorso.