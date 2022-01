Santa Marinella, dalla Puglia per rubare 10mila ricci: multati due pescatori

Due sub sono stati fermati dalla Guardia di Finanza di Santa Marinella con 10mila ricci rubati. I due pescatori, provenienti dalla Puglia, sono stati multati.

I pescatori non professionali avevano prelevato una quantità di ricci 100 volte superiore a quella consentita dalla legge.

Multa da 12mila euro

A sorprendere i due sub, provenienti dalla provincia di Barletta-Andria-Trani, sono stati gli agenti delle Fiamme Gialle aeronavali che hanno sequestrato tutto il pescato e le attrezzature utilizzate. Gli agenti hanno sequestrato le attrezzature per l'immersione e per la pesca appartenenti ai due sub. Ciascuno ha ricevuto una sanzione dell'importo di 12mila euro. I ricci, ancora vivi, sono stati riposizionati in mare, anche grazie al supporto di una motovedetta del corpo intervenuta per aiutare nelle operazioni. Sale a quota 100mila il totale delle multe effettuate a Santa Marinella in materia di pesca illegale.

A dare la notizia dell'accaduto il quotidiano telematico Il Faro Online.