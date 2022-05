Santori: “Bonus ai rom è una follia. Un colpo ai romani in difficoltà”

“Diecimila euro ai rom, ci opponiamo fermamente a questo modo di amministrare la città con progetti di inclusione che nei decenni hanno buttato centinaia di milioni di euro senza ottenere alcun risultato". E' il commento di Fabrizio Santori, consigliere capitolino della Lega, commentando l’iniziativa del Campidoglio "Progetto di inclusione sociale per le persone Rom, Sinti e Caminanti e superamento dei Villaggi attrezzati Candoni, Salviati e Lombroso".

"Ecco dove andranno a finire i fondi in bilancio per i rom, sinti e caminanti che la giunta Gualtieri ha aumentato in bilancio del 37% ignorando immondezzai a cielo aperto, roghi tossici, illegalità diffusa”. Poi lancia la proposta: “Dare un bonus chi lascia i campi per trovare una casa, mandare i figli a scuola e magari, chissà, forse pure decidersi a lavorare. Naturalmente sempre con assistenza pubblica a rimorchio. Una follia del buonismo che è un colpo alla schiena di migliaia di famiglie romane in difficoltà senza casa né lavoro”.

“Presenteremo un'interrogazione urgente e chiedere conto alla giunta Gualtieri anche di ulteriori delibere approvate nelle settimane scorse riguardanti i rom che vanno sempre nella stessa direzione. Il problema dell’inserimento sociale dei rom non può essere affrontato con l’ennesimo regalo strappato dalle tasche di cittadini che non ne possono più delle continue angherie che subiscono da anni, senza che mai si prospetti una soluzione degna di questo nome, cioè valida per tutti, anche per chi le regole le rispetta”, aggiunge il leghista. “Stiamo con i piedi per terra, basta con la fatua ideologia. È necessario un censimento serio: prima il rispetto delle regole: si allontani chi delinque o vive di espedienti dal territorio. Solo dopo si potrà parlare seriamente di tutto resto”, conclude Santori.