Scassina la pizzeria e si ubriaca nel locale: trovato addormentato dai gestori

Entra di notte in pizzeria dopo la chiusura e si apre qualche bottiglia buona. Poi scatta il sonno post sbronza. Pasqua con sorpresa “al Solito Porzio”, rinomata pizzeria napoletana di via Tuscolana, zona Arco di Travertino, dove i titolari hanno trovato una persona che dormiva all’interno dei locali, stordita dai fumi dell’alcol.

L’uomo, un senza fissa dimora della Repubblica Centrafricana, si è introdotto nel ristorante dopo la chiusura spaccando una porta antipanico a vetro. Una volta entrato, però, non avrebbe rubato nulla. Ha solo bevuto qualche bicchiere di troppo, addormentandosi in terra.

Chiamati i carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di piazza Dante, che hanno denunciato il 30enne per danneggiamento, per aver divelto la vetrina del ristorante con un palo in ferro. A raccontare la vicenda, con una sana dose di ironia, è stato lo stesso Errico Porzio, maestro pizzaiolo discendente da una antica e storica famiglia di pizzaioli napoletani.

"Non è un pesce d'aprile"

“Non è un pesce d'aprile. Sede Al Solito Porzio di Roma: scassina di notte, entra, si ubriaca, si addormenta e viene arrestato. Non so se piangere o ridere”. Tra i tanti commenti di solidarietà verso il pizzaiolo, che ha anche postato la foto dell'inaspettato ritrovamento, c’è anche chi giustifica il clochard, che cercava un riparo per la notte. “Per una pizza di Errico si fa di tutto. Poverino non è arrivato in tempo per l’apertura e non ha resistito. Va perdonato”.