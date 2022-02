Sciopero trasporti Roma: venerdì 25 a rischio autobus, metro e pullman

Venerdì 25 sarà un venerdì nero per i viaggiatori romani: a rischio la circolazione di autobus, metro e pullman a causa dello sciopero di 24 ore indetto dai principali sindacati.

Il servizio non è garantito dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 fino a tarda serata.

Fast Confsal e Confail Faisa scioperano per 4 ore

Il prossimo venerdì 25 febbraio le organizzazioni sindacali Filt – Cgil, Fit – Cisl, Uiltrasporti, Ugl – Fna e Faisa – Cisal hanno indetto uno sciopero nazionale della durata di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Le organizzazioni sindacali Fast Confsal e Confail Faisa hanno indetto ad uno sciopero nazionale della durata di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 12:30.

Fascia di garanzia

Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle 8:30, alla ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20.

Sindacati: "Chiediamo il rinnovo del ccnl"

I sindacati hanno indetto uno sciopero in seguito all' interruzione del confronto sul rinnovo contrattuale CCNL di categoria: "Alla luce di questa situazione di stallo ed in considerazione delle ingenti risorse pubbliche già stanziate per il settore è necessario che le istituzioni interessate, a cominciare dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, intervengano, anche al fine di vincolare una parte delle stesse risorse al rinnovo del ccnl, diritto non più rinviabile per tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore".