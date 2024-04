Scontri alla Sapienza, convalidati gli arresti per i due studenti fermati

L'arresto della studentessa 27enne, Stella Boccitto, fermata dalla polizia durante la manifestazione di martedì 16 aprile è stato convalidato, ma il Gip, nei suoi confronti, non ha disposto nessuna misura cautelare perché non ci sono precedenti penali nel casellario. Lo stesso vale per il secondo arrestato.

La ragazza è stata fermata martedì 16 aprile dalla polizia durante la manifestazione nel quartiere romano San Lorenzo e risponde di lesioni e resistenza.

L'udienza

In tribunale erano presenti i genitori della 27enne i quali hanno raccontato che la figlia, laureata in Sociologia e specializzata in Scienze Politiche e Cooperazione Internazionale, questa mattina avrebbe dovuto sostenere un colloquio di lavoro. I due giovani sono stati arrestati nei momenti di tensione di ieri pomeriggio, martedì 16 aprile, quando un gruppo di circa 300 manifestanti ha tentato di fare irruzione nel Rettorato dell'università La Sapienza.

Il secondo fermato

Convalidato l’arresto e rimesso in libertà anche il secondo manifestante fermato ieri pomeriggio durante gli scontri avvenuti alla Sapienza con i collettivi degli studenti pro-Palestina. Il giudice monocratico di Roma al termine dell’udienza ha disposto la convalida dell’arresto rimettendo in libertà il ventisettenne libico accusato di danneggiamento aggravato. Il processo è fissato per il 23 maggio.