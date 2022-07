Selvaggia Lucarelli contro Ama: "Fortuna che a Roma pulisce". Video su Twitter

Selvaggia Lucarelli contro l’Ama. La nota giornalista, molto attiva sui social e star della televisione, posta un video su Twitter in cui si mostra un camion dell’Ama che svuota i secchioni dei rifiuti, facendo cadere alcuni sacchetti per terra.

Succede a Roma, in un giorno afoso, un solitario camion dell’Ama passa per una vietta della Capitale. Compie le sue operazioni per svuotare il cassonetto della carta, ma è talmente pieno che alcuni cascano per terra durante l’operazione. Uno dei sacchetti rimane anche sul tetto del mezzo, con il rischio che possa cadere durante il tragitto. “Fortuna che a Roma c’è Ama che pulisce le strade”, è il tweet ironico della giornalista.