Sfondano una vetrina di una pasticceria per svaligiare la cassa: due arresti

Tentata rapina a una pasticceria: la vetrina è stata sfondata dopo aver smantellato la serranda, l'obiettivo era la cassa. I due ladri sono stati colti in fragranza di reato grazie alla segnalazione di un passante che ha avvertito i carabinieri.

I due, un 34enne e una 42 enne italiani di origini rom, hanno tentato di rapinare un pasticceria di Guidonia violando i sistemi di sicurezza del locale per svuotarne la cassa. Entrambi con precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri che sono intervenuti sul posto cogliendo i ladri in flagranza di reato, dopo la segnalazione di un passante che era stato attratto e insospettito dai rumori. Per l'uomo e la donna sono stati disposti gli arresti domiciliari.

La notte di furti

I carabinieri della compagnia di Tivoli, nella stessa notte di lunedì 24 ottobre, hanno messo in fuga quattro soggetti che stavano per asportare una cassaforte di un supermercato di Guidonia Montecelio. I quattro, a bordo di un furgone rubato poco prima nella Capitale, avevano appena sfondato la vetrina del supermercato nel tentativo di sottrarre la cassaforte e l'intervento della pattuglia ha messo in fuga i ladri, permettendo il recupero del furgone rubato che è stato abbandonato durante la fuga.

