Si schianta su un cinghiale: motociclista in coma. Lega: “Invasi da cinghiali”

Un motociclista di 58 anni si è schiantato contro un cinghiale lungo la via Cassia Nuova. Colpendo l'animale, il centauro ha perso il controllo del suo veicolo. Ora è ricoverato in gravi condizioni. Il centrodestra romano è insorto. Cangemi, Lega: “Roma è invasa dai cinghiali”

L'incidente è avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 gennaio, all'altezza dell'incrocio con via Oriolo Romano. Il motociclista ha visto troppo tardi l'animale in mezzo alla strada e non è riuscito a evitarlo. Nell'impatto il cinghiale, probabilmente arrivato dalla riserva dell'Insugherata, è morto. Il motociclista invece è stato sbalzato via dallo scooter e ha sbattuto la testa riportando molte ferite gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Monte Mario e i sanitari del 118 che hanno portato l'uomo d'urgenza al Gemelli. Il motociclista si trova ora in coma.

L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi si sta tenendo in contatto con l'ospedale per sapere le condizioni dell'uomo.

Il centrodestra romano insorge

Quando la notizia dell'incidente si è diffusa, il centrodestra romano è insorto contro l'ennesimo episodio che coinvolge un cinghiale nella Capitale.

“Il drammatico incidente - ha detto il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio Emanuele Cangemi, della Lega - è la certificazione di come tanto Gualtieri quanto Zingaretti si siano dimostrati incapaci anche semplicemente di pianificare azioni e interventi a contrasto del proliferare di questi animali. Roma è invasa: dai rifiuti, dal degrado, dall’abbandono, da topi, cinghiali, gabbiani, blatte. Questa città deve ospitare il Giubileo. E Questo è il biglietto da visita della sinistra di governo”.

A rincarare la dose è intervenuta la deputata di Fratelli d'Italia Chiara La Porta: “Un incidente ampiamente annunciato. E alla fine qualcuno si è fatto male. A causa di uno scontro con un cinghiale, ieri sera sulla via Cassia, il 58enne ora è in condizioni gravissime. È evidente che lo spirito del nostro emendamento sulla caccia, che la sinistra continua a contestare, ha proprio l'obiettivo di evitare tutto questo. Caro Gualtieri prendi coscienza del problema, non aspettiamo che i cinghiali diventino numerosi come le buche della capitale”.