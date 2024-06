Si tuffa dal pontile di Ostia e finisce sugli scogli. Turista in fin di vita

Un uomo di 33 anni, cittadino albanese e residente a Macerata, sta lottando tra la vita e la morte. Nella serata del primo giugno è scivolato in mare dal pontile di Ostia, dove l'acqua è più bassa, riemergendo in stato di incoscienza.

Il trentatreenne, che era in compagnia della fidanzata, avrebbe perso l'equilibrio mentre era in piedi sul parapetto del pontile.

Vacanza da incubo

A Ostia per vacanza, il soggiorno della coppia si è trasformato così in un incubo. Soccorso in mare, è stato portato in ospedale in codice rosso.

In prognosi riservata

Attualmente in prognosi riservata, è stato ricoverato al San Camillo di Roma dove resta in coma farmacologico indotto. Sul posto gli agenti della polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo una prima ricostruzione, nessuno avrebbe spinto l'uomo che avrebbe esagerato con l'alcol poco prima dell'incidente. Una volta caduto dal parapetto del pontile sarebbe precipitato su uno scoglio.