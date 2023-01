Sicurezza stradale: 40mila controlli della Polizia Locale e 1600 multe

Sicurezza stradale: è stata una settimana di intensi controlli da parte della Polizia Locale quella dal 23 al 29 gennaio. Gli agenti hanno verificato il rispetto del Codice della Strada, operando circa 42000 controlli sui limiti di velocità ed elevando 1600 multe.

Il tutto nella settimana in cui, a Fonte Nuova, si è verificato il grave incidente in cui hanno perso la vita 5 ragazzi. Una delle cause dell'incidente, pare, è stata proprio l'elevata velocità a cui andava il veicolo.