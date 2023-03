Stadio AS Roma a Pietralata: un'avventura iniziata il 3 ottobre del 2022

Il 3 ottobre 2022 la AS Roma S.p.A., ha presentato a Roma Capitale, in qualità di soggetto proponente, uno studio di fattibilità per la realizzazione e gestione in Project Financing di un nuovo stadio di calcio in un’area di proprietà del Comune, in località Pietralata, ai sensi dell’art. 1 legge 147/2013 co. 304 e 305 e dell’art. 62 del DL 50/2017 convertito con modificazioni dalla legge 96/2017.

Nel novembre 2022 è stata poi indetta la Conferenza dei Servizi preliminare per l’esame dello Studio di fattibilità -conclusasi a gennaio 2023- a seguito della quale la Giunta di Roma Capitale ha approvato, il 7 febbraio 2023, una delibera che riconosce il pubblico interesse allo studio di fattibilità per il nuovo stadio della A.S. Roma, delibera che sarà discussa in Assemblea Capitolina, previo passaggio nelle commissioni competenti e nel Municipio Roma IV, per la dichiarazione definitiva del pubblico interesse.

Non solo calcio ma eventi sino a 70 mila persone

Il progetto presentato prevede la realizzazione di un nuovo stadio per ospitare le partite in casa della AS Roma, ma anche altri eventi sportivi, concerti e manifestazioni di massa, con l’obiettivo di diventare un luogo attivo e di incontro per tutta la città. In particolare, il progetto è sviluppato sulla base delle seguenti caratteristiche:

- Capienza complessiva di 55.000 posti estendibile a 62.000, con 7.000 posti utilizzabili su richiesta per specifici eventi o, in caso di capacità ridotta per eventi privati/ corporate o come spazi commerciali per gli sponsor;

- 5.500 posti dedicati ai tifosi VIP, suddivisi tra tribune e spazi privati con configurazioni e livelli di servizio differenti, ossia skybox, terraces e field box;

- 10.000 stalli per motorini e biciclette e 4.044 posti auto dislocati su diverse aree dell’impianto e con diverse configurazioni (e.g. parcheggi interrati, multipiano).

- Spazi interni allo Stadio e accessibili al Pubblico suddivisi tra circa 9.000 mq di aree Hospitality & MICE e circa 17.100 mq di spazi retail, a loro volta organizzati tra aree Ricettive, Benessere & Intrattenimento.

Il prpgetto si estende su 16 mila ettari

Il Progetto interessa un’area complessiva di 16 ha in località Pietralata, di proprietà di Roma Capitale, che la AS Roma chiede in diritto di superficie per 90 anni, trascorsi i quali l’infrastruttura realizzata verrà ceduta in proprietà a Roma Capitale.

L’intervento proposto si articola su 3 principali livelli:

- Infrastrutture Stadio, comprensive di aree Hospitality & MICE, Ricettive, Benessere e Intrattenimento e aree parcheggio;

- Spazi Esterni, suddivisi in Parco Centrale, comprensivo di Playground e Aree Entertainment a disposizione della comunità, e in Parco dello Stadio, caratterizzato da aree verdi;

- Opere di Urbanizzazione a supporto dell’area di interesse e per migliorare il sistema degli accessi all’impianto.

Il costo complessivo dell’operazione ammonta a circa 528 milioni di euro, di cui circa 100 Mln per i parcheggi e 20 Mln per le urbanizzazioni.