Stadio As Roma a Pietralata: duello tra Patanè e Di Stefano

Marco di Stefano sfida a duello l'assessore Alessandro Onorato sullo stadio dell'AS Roma che dovrebbe sorgere nel quartiere di Pietralata. Il motivo è il traffico che potrebbe congestionare la viabilità intorno alla - eventuale - futura casa giallarossa.

“Ma veramente l’assessore alla Mobilità Patanè sostiene che la viabilità a supporto dell’ipotizzato stadio della Roma a Pietralata è in grado di sopportare il peso di venti-venticinquemila automobili in occasione degli eventi calcistici?”, si chiede Marco Di Stefano, capogruppo Udc-Forza Italia in Assemblea Capitolina, dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi dell’assessore Eugenio Patanè in radio.

“Ridiamo per non piangere - prosegue il consigliere - davanti a tanta scarsa conoscenza del territorio; l’assessore dimentica o non sa che già oggi, in occasione del passaggio delle ambulanze verso l’Ospedale Pertini, nella zona ci sono grandi problemi di scorrimento del traffico. Non è stata sufficiente Tor di Valle? Perché ancora falsi proclami ad illudere i tifosi della squadra della Roma? Se in passato si fossero pesate di più le parole, anziché fare facili enunciazioni, probabilmente la telenovela Tor di Valle avrebbe avuto uno sviluppo diverso”.

“Per il bene della AS Roma, dei suoi tifosi, e della città tutta - conclude Di Stefano - invitiamo tutti a tenere bene i piedi per terra prima di diffondere spot gratuiti che non sono utili a nessuno”.