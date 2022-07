Stadio As Roma, c’è l’ok del Comune per Pietralata: attesa per il progetto

Ci siamo. La Roma potrebbe avere la sua prima grande casa, dove giocare tutte le sue partite. Mentre il calciomercato è appena iniziato, dalle istituzioni arriva l’ok per il progetto del nuovo stadio dell’As Roma che è destinato a sorgere a Pietralata.

Come però sorgono anche dubbi sulla viabilità e come lo stadio possa impattare sul traffico a Pietralata. Solo qualche giorno fa Marco Di Stefano, consigliere capitolino FI-Udc, aveva sollevato perplessità sul traffico, evidenziando come “in occasione del passaggio delle ambulanze verso l’Ospedale Pertini, nella zona ci sono (stati) grandi problemi di scorrimento del traffico”.

Il progetto del nuovo stadio della Roma

Il progetto è atteso nel giro di alcune settimane sulle scrivanie dei responsabili che dovranno seguire l’iter burocratico. Si attende infatti lo studio di fattibilità della società giallorossa che poi sarà valutato da Roma Capitale. Intato il club ha già presentato un primo esame urbanistic da cui non sono emerse criticità. Ma probabilmente bisognerà fare studi più approfonditi, anche per scongiurare disagi alla viabilità come evocati da Di Stefano.

Sta di fatto che i Friedkin, i proprietari della Roma, fanno sul serio. E vogliono costruire uno stadio completamente diverso da quello immaginato dall'ex presidente Pallotta, che sarà - probabilmente - più a misura del tifoso romano doc.

La nota congiunta del Comune e dell'As Roma

''All'esito di una serie di riunioni congiunte tra gli uffici dell'amministrazione capitolina e i tecnici di AS Roma Spa tenutesi negli scorsi mesi, Roma Capitale prende atto positivamente della volontà da parte della società giallorossa di presentare nelle prossime settimane al Campidoglio uno studio di fattibilità per la realizzazione di uno stadio su un'area comunale nella zona di Pietralata'', hanno scritto in una nota congiunta Roma Capitale e AS Roma Spa.

''L'iniziale esame urbanistico svolto sull'area individuata da AS Roma non ha infatti messo in evidenza elementi ostativi alla presentazione del suddetto progetto che dovrà essere attentamente valutato da Roma Capitale secondo l'iter amministrativo disciplinato dalla cosiddetta legge stadi (art. 1, comma 304, L. 147/2013)''.

''AS Roma esprime grande soddisfazione per il clima di collaborazione che ha caratterizzato gli incontri con gli uffici comunali.Roma Capitale e AS Roma condividono che il nuovo stadio dovrà rappresentare un volano per la riqualificazione sostenibile e senza aggravi urbanistici del quartiere Pietralata e, più in generale, per lo sviluppo della Capitale''.

Stadio dell'As Roma, esulta il Municipio VI

Intanto esulta il Municipio VI. Il minisindaco Massimiliano Umberti ha ricordato come "investimenti privati nel nostro Municipio hanno lo scopo di valorizzare il territorio e aumentare la qualità della vita dei cittadini. Tutto questo qualche anno fa non sarebbe stato possibile, continuiamo a lavorare con serietà e passione come stiamo facendo".