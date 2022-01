Stadio as Roma, giovedì l'incontro fra la società e Gualtieri

C'è la data: giovedì 26 il Presidente dell'As Roma Dan Friedkin incontrerà il Sindaco Roberto Gualtieri in Campidoglio per discutere del nuovo stadio. Dopo il naufragio del progetto di Tor di Valle la società giallorossa accelera i tempi per poter programmare la costruzione di un impianto sportivo di proprietà dopo anni di attesa.

Non ci è riuscita la gestione Pallotta e, per ora, non è riuscita a mettere la prima pietra neppure la nuova società, che si era presentata con tutte le migliori intenzioni, ricevendo però lo stop al progetto a fine dell'amministrazione Raggi.

Dopo il cambio di Giunta, i Friedkin sono tornati all'attacco. Buttati alle spalle i malumori dovuti alla memoria difensiva presentata dal Campidoglio in risposta al ricorso promosso dalle società Eurnova e Cpi per l'annullamento della delibera votata dalla scorsa consiliatura, Comune e società sportiva sono pronti a ripartire.

La scelta dell'area

Il tema al centro della discussione è l'area dove realizzare l'impianto. Nelle ultime settimane si è fatta sempre più strada l'ipotesi che vede il quartiere Ostiense come il rione prescelto. In particolare lo stadio dovrebbe realizzarsi nella zona degli ex Mercati Generali, anche se il patron giallorosso sembrerebbe spingere di più per l'area all'ombra del Gazometro.

Per ora sono solo ipotesi, la società giallorossa ha ovviamente tutto l'interesse per preferire un'area in grado di ottenere la concessione dei permessi in tempi rapidi.