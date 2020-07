Stadio Roma, nuovo rinvio: in aula dopo l'estate. Raggi prende ancora tempo

Stadio As Roma, dopo quello della riunione con il Gruppo M5S in programma lunedì scorso un altro rinvio: il progetto passerà in Consiglio Comunale solo dopo l'estate. Raggi così prende - e perde - ancora tempo, segno che restano tanti dubbi e che la maggioranza pentastellata non è ancora del tutto unita sul sì all'impianto a Tor di Valle.

Solo i più ottimisti tra gli ottimisti potevano pensare che la vicenda stadio arrivasse in aula Giulio Cesare prima dello stop estivo. A spegnere i sogni dei tifosi giallorossi e non solo ci ha pensato direttamente il sindaco Raggi che, a margine della premiazione di un concorso fotografico a Villa Celimontana, ha rimandato a settembre ogni discussione: “Stiamo andando avanti e credo a giorni la delibera arriverà in giunta. Intanto mandiamo avanti i lavori in giunta, l'Aula in questo momento è impegnata con la sessione di bilancio, immagino passerà in Assemblea dopo l'estate”.