Stazione Termini, controlli a tappeto tra furti e violazioni di daspo urbano

Furti di vestiti e di profumi, cellulari sequestrati, violazioni del divieto di accesso alla stazione e inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma: i carabinieri setacciano la stazione Termini.

È scattato l'arresto per una persona con precedenti che in un magazzino di via Gioberti ha riempito uno zaino, preso anch'esso dagli espositori, per riempirlo di vestiti da rubare dopo aver tolto la placca antitaccheggio. Furto anche nel negozio del “Forum Termini”, dove un'altra persona, è stata trovata in possesso di un prodotto appena rubato. Per il ladro è scattata una denuncia, la stessa misura adottata con altre due persone trovate in possesso di cellulari rubati.

Non solo furti: violazioni di Daspo e divieti di stazionamento

Ammontano a 5 le denunce per degli individui su cui pendeva il divieto di accedere liberamente nell'area della stazione e che hanno quindi violato il daspo urbano, mentre per la violazione del divieto di ritorno nel Comune di Roma sono state denunciate altre 4 persone. Ordine di allontanamento per 48 ore dall'area della stazione per ulteriori 17 persone, sanzionate amminstrativamente dai carabinieri per non aver rispettato il divieto di stazionamento nell'area, in cui i controlli si sono estesi dalla stazione fino a piazza dei Cinquecento. L'attività dei militari rientra nel più ampio piano strategico contro l'abusivismo e l'illegalità predisposto dal Prefetto Matteo Piantedosi.