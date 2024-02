Stazione termini senza regole: turista picchiato e derubato anche dei vestiti

Un ragazzo di 23 anni, inglese, è stato rapinato in via Cavour, a pochi passi dalla stazione Termini, intorno alle 5 del mattino, a Roma. Sull’episodio indaga la polizia. Da una prima ricostruzione il giovane è stato avvicinato da un’auto, con a bordo tre uomini di colore, che lo hanno minacciato con un coltello e costretto a farsi consegnare le scarpe, la felpa, il telefono e il portafogli per poi scappare.

Rimasto in mutande

Il ragazzo, rimasto in mutande, ha rifiutato le cure mediche e ha riportato solo qualche ferita superficiale. I testimoni che lo hanno aiutato hanno visto agire tre uomini nordafricani, presubilmente tra i 20 e 30 anni. Sono sempre di più le persone che negli ultimi tempi si sono rivolte alle forze dell’ordine la banda dei tre, che agirebbe nei dintorni della stazione, aggredendo i passanti per portargli via portafoglio, cellulare e spesso anche abiti firmati. La tecnica è la stessa: girano con l’auto poi, una volta identificata la vittima, agiscono in pochi minuti.

L'allarme di Assoturismo

Assoturismo Roma esprime solidarietà al turista ferito e scippato poche ore fa presso la stazione Termini. "Poteva accadere in tutta Roma ma a Termini, negli ultimi anni, è aumentato il numeri di senza tetto e sbandati dove si mescolano anche delinquenti". Lo si legge in una nota di Assotutela Roma. "Un danno d'immagine che corre sui social di tutta Europa. Assoturismo ha chiesto più volte l'intervento di Comune e Forze dell'ordine ma nonostante qualcosa si sia mosso la situazione è sempre sotto degrado. Alberghi e ristoranti soffrono con le prenotazioni e il valore commerciale degli immobili scende. Anche quello dei privati. Molti dipendenti di attività hanno paura nel tornare a casa di sera e ci sono problemi con i turni in particolar modo per le donne".