Stella di David su un muro a Roma: indaga la Digos. E' già il terzo caso

Una nuova stella di David è apparsa su un muro a Roma. Un allarme crescente che in poche ore ha già visto tre casi analoghi. Indagano i poliziotti della Digos sul terzo caso di antisemitismo avvenuto a Roma negli ultimi tre giorni.

A piazza Bologna

Nei pressi di piazza Bologna, infatti, è apparsa su un muro una stella di David e un volantino con la foto di un bambino rapito da Hamas. Al vaglio della polizia, anche in questo caso, le immagini delle videocamere della zona. La Digos di Roma indaga anche sulle quattro pietre d'inciampo oltraggiate a Trastevere. Alle prime due pietre - dedicate a Michele Ezio Spizzichino e Amedeo Spagnoletto - si sono aggiunte ieri mattina quelle dedicate ai deportati Eugenio e Giacomo Spizzichino in via Mameli.