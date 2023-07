Stipendi della casta: ai consiglieri comunali di Roma il record di aumenti

Lo stipendio stellare dei consiglieri comunali di Roma diventa un caso nazionale. La piccola casta degli eletti in Aula Giulio Cesare super per tempismo e quantità dello stipendio ogni altra assemblea locale. A denunciarlo Zona Bianca, la trasmissione di Rete 4 che ha messo a confronto le furbate della casta.

E “Roma padrona”, sospinta dalla richiesta di Roberto Gualtieri fatta ad inizio mandato di avere un aumento di stipendio legittimo per chi governa una città di oltre 4 milioni di abitanti, si conquista sulla busta paga mensile il primato di città modello. I Comuni cittadini lottano contro l'inflazione galoppante e il caro bollette, gli eletti e gli assessori del Comune di Roma, al contrario vedono il conto in banca alimentato con più mille auro al mese.

Gli aumenti nel resto d'Italia

In Sardegna, come si evince dal servizio di Barbara Romano, l'aumento è stato di 300 euro al mese, in Friuli la casta ha puntato su 500 euro al mese di aumento per io vitalizi, in Puglia si studia un'indennità di fine mandato, quasi fosse un premio di produzione, deciso dalla stessa casa, in Sicilia si punta a mettere in difficoltà i romani con 850 euro al mese in più.

Davanti alla telecamera c'è chi fugge e chi sorride

Gli emolumenti di sindaco e assessori dei primi 3 mesi 2023



Stupisce l'aumento – già noto – ma ciò che stupisce ancora di più è l'evidente assenza di ogni forma di imbarazzo dei consiglieri intervistati: si va dal sorriso smagliante della Pd Antonella Melito che cita una legge del 2010 sino alla riflessione di Davide Bordoni Lega, che tira in ballo Gualtieri e a cascata l'aumento degli assessori e dei consiglieri. Quasi gli eletti fossero vittime di volontà altrui. Sorride, balbetta e temporeggia Carmine Barbati, Lista Civica Gualtieri che poi scuote la testa. D'altronde rappresentare i romani non può che valere 5286 euro lordi al mese quest'anno e 6210 euro al mese nel 2024.

Tre settimane di vacanza per gli eletti romani

Nota di cronaca: contrari alla delibera i 5 stelle Linda Meleo e Daniele Diaco. La tendenza vacanze al Consiglio Comunale di Roma è di chiudere con l'ultima assemblea il prossimo 4 agosto e riaprire il 29 o il 31. Se venisse confermata sarebbero 3 settimane consecutive di vacanza. Non male