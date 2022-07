Manifestazione dei taxi: tutti a Roma contro la liberalizzazione del servizio

Maxi manifestazione a Roma di tutti i taxisti d'Italia. La categoria ha indetto uno sciopero di 48 ore da martedì 5 a mercoledì 6 luglio. Proprio martedì saranno a piazza della Repubblica per far sentire la loro voce contro la liberalizzazione del servizio.

"Lo sciopero farà da spartiacque riguardo al destino dei tassisti. E' una risposta ferma e irremovibile indirizzata a chi pensa di svendere il nostro lavoro e la funzione di servizio pubblico che svolgiamo", si legge in una nota firmata dalle 14 associazioni di categoria, Usb-taxi - Uti - Ugl-taxi - Un'impresa - Fast Confsal - Satam - Tam --Claai - Unica Cgil Taxi - UilTrasporti --Uritaxi - Or.S.A.-Taxi -Federtaxi Cisal.

"In quelle 48 ore dobbiamo dimostrare, come categoria che non siamo disponibili a nessun passo indietro, a nessun tipo d'accordo, a nessuna resa e che ci batteremo fino all'ultimo respiro, contro tutti quei parassiti che vorrebbero sottrarci il frutto della nostra fatica. La risposta - prosegue la nota - che deve arrivare in quei due giorni dovrà esser chiara e inequivocabile. La Presidenza del Consiglio, la Politica e tutti i soggetti coinvolti, dovranno sentire fin dentro i loro "rifugi" che i tassisti di tutta Italia sono pronti a battersi senza esitazioni per lo stralcio dell'articolo 10 del ddl Concorrenza".

La contesa ruota tutta intorno all'articolo 10 del Dl concorrenza, che affida una delega al governo in materia di "adeguamento dell'offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante l'uso di applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti".