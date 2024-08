Stuprata dopo la serata in discoteca al Trullo, in manette un ecuadoregno

Stuprata dopo la serata passata insieme in un locale estivo, riesce a fuggire e a far arrestare il ragazzo ecuadoregno che l'aveva convinta a seguirlo in casa.

E' successo sabato mattina, quando la vittima è entrata, ancora sotto choc, in un bar nel quartiere Trullo, da dove poi è stata chiamata la polizia.

Sotto choc

La ragazza, una 25enne italiana, ha raccontato ai sanitari dell'ambulanza di aver conosciuto il suo stupratore in rete e di aver passato con lui la serata in una discoteca prima e nell'appartamento del 26enne poi. Rifiutato il tentativo di approccio, il ragazzo l'ha bloccata e violentata. Prima di essere trasportata al San Camillo per essere visitata, la ragazza ha fornito dettagli su di lui e sulla casa, permettendo agli agenti di San Paolo di identificare e arrestare il 26enne con l'accusa di violenza sessuale.