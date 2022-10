Stuprata, minacciata e perseguitata dall'ex compagno: lei ha 31 anni

Violenze sessuali, maltrattamenti in famiglia, lesioni e una persecuzione senza tregua: 200 messaggi minatori al giorno e furto del telefono. L'incubo della 31 enne.

La vittima ha trovato il coraggio di denunciare quanto subito dall'ex compagno, un 33enne, che aveva trascinato la sua vita in incubo senza fine, arrivando, oltre a stuprarla e ad aggredirla, a rubarle il telefono per compromettere i rapporti con le amiche mandando messaggi per conto della donna. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Il coraggio della denuncia

La donna si è decisa a denunciare quanto subito dopo l'ultimo episodio, risalente a inizio settembre, di una lunga lista di terrore e violenza. La 31enne ha raccontato delle violenze sessuali subite, dei maltrattamenti in famiglia e delle lesioni provocate dalla furia dell'uomo, che la picchiava continuamente per futili motivi. L'ex compagno aveva iniziato inoltre a costringerla a tagliare ogni rapporto col mondo esterno e con le amiche, arrivando a rubare il telefono della donna mandando messaggi a quest'ultime e alle colleghe di lavoro fingendosi l'amica al fine di comprometterne i rapporti. Anche quando la donna è riuscita a scappare, ha continuato a subire la persecuzione dell'ex compagno, ricevendo minacce da oltre 200 messaggi e telefonate al giorno. La vicenda si è consumata a San Vittorino Romano e per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del processo.