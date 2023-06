Sua altezza la giraffa incontra i bimbi: ecco l'animale più alto del mondo

“Sua altezza la giraffa” questo il nome dell'evento al Bioparco di Roma. I bambini potranno così conoscere il mammifero più alto della Terra.

Il 18 giugno, in occasione della Giornata Internazionale della Giraffa indetta dal Giraffe Conservation Fund, dalle 11,30 alle 17,30, le famiglie con bambini potranno partecipare a giochi e attività didattiche per conoscere questo straordinario animale.

L'evento si terrà alla casa delle giraffe che ospita i tre esemplari del Bioparco. Sono due femmine, Dalia e Acacia, e un maschio di nome Magoma. Fanno parte di una delle nove sottospecie esistenti, la giraffa reticolata. Una specie protetta perché la sua popolazione è in declino, per questo definita “endangered”. Le tre giraffe sono presenti nel Bioparco in virtù dello scambio fra strutture zoologiche coordinato dall’Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari (Eaza).

I giochi e i laboratori

Quattro i giochi e i laboratori a cui potranno partecipare i bambini. Il primo è stato “la giraffa in numeri”, un gioco incentrato sulle misure delle giraffe: quanto sono alte? quanto è lungo il loro collo e da quante vertebre è composto? quanto pesa il loro cuore? quanto è lunga la loro lingua?

Seguirà l'attività “tanti manti, una sola specie”. Ai bambini più piccoli verranno insegnate le funzioni del manto delle giraffe e le sue diverse colorazioni, grazie alle quali è possibile distinguere le diverse sottospecie.

Poi il gioco a squadre “questioni di altezza” che riprodurrà quello che tutti i giorni avviene nell'habitat naturale delle giraffe, in cui si contendono le foglie dell'acacia con le gazzelle. I bambini giocheranno in due squadre, “le giraffe” e “le gazzelle”. In questo modo si insegnerà che nella natura la lotta per la sopravvivenza passa per l'adattamento all'ambiente.

Dedicato all'adattamento è anche l'attività “un collo lungo lungo”, in cui i bambini potranno scoprire come la giraffa si è adattata al suo ambiente, sviluppando un collo forte e lungo più di due metri.