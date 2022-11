Sub volontari ripuliscono i fondali: in azione dal porto di Roma a Torvaianica

Una squadra di circa 10 sub volontari si è immersa per pulire i fondali del tratto di mare che va dal porto turistico di Roma fino a Torvajanica. Durante l'azione la sorpresa: ritrovata una draga a 20 metri di profondità.

Inserita nel progetto nazionale “Ri-Party-Amo, nato dalla collaborazione fra Wwf Italia, Intesa Sanpaolo e Jova Beach Party, l'azione che ha coinvolto circa di 10 sub del Diving Blu Marlin di Ostia ha permesso, oltre che la pulizia dei fondali nel tratto di mare tra il porto turistico di Roma e Torvaianica, il rinvenimento di una draga a circa 20 metri di profondità, sulla quale era rimasta impigliata una rete fantasma. La scoperta è il frutto della collaborazione della capitaneria di porto di Roma e il Diving Blue Marlin porto di Roma, che aderiscono al progetto nazionale volto alla liberazione dei fondali dalle reti fantasma come minaccia alla biodiversità marina, promosso da Wwf Italia e Wwf Internazionale, in collaborazione con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto.