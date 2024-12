Suoni e luci dell'Immacolata, tra sacro e profano al Room 26 in consolle comanda Idriss D

Musica, luci e visioni dal futuro. Il Room26 all’Eur è pronto per un altro fine settimana di fuoco a ritmo di good vibes, quelle profuse dalle sonorità house mixate da Idriss D, le cui vibrazioni si mischieranno a tempo con le immagini dell’artista visuale Reach Visual, per un sabato notte tutto da vivere in Piazza Guglielmo Marconi.

La vigilia delll’Immacolata si fa così extrasensoriale per i cultori del clubbing, che nel quartiere romano trovano casa grazie ai 26 amplificatori che reggono l’assetto sonoro orchestrato alla perfezione dagli organizzatori del locale capitolino.

Si parte venerdì 6

Il fine settimana partirà già da venerdì 6 dicembre con i resident Fabio Angeli e Mattia Olivi, per poi proseguire sabato 7 dicembre con Miki Stentella che darà il benvenuto a Idriss D, ospite in console fino alle prime luci dell’alba insieme a Reach Visual.

Chi è Idriss D?

Circondato dalla musica sin dalla prima infanzia. Suo nonno, Zerouala El Aarbi, era un grande musicista in Algeria, così come i suoi zii, artisti molto prolifici. La famiglia si incontravano ogni venerdì a casa della nonna per suonare insieme la tipica musica chaabi, simbolo della tradizione marocchina. Qualche tempo dopo Idriss si innamorò del Funk, della Disco e di tutti i tipi di Black Music grazie al programma radiofonico che ascoltava e registrava ogni sera, ed anche grazie alla grande influenza del suo amico Nadir, un dj di Constantine.

All'inizio degli anni '90 ha scoperto la scena dei club di Algeri e soprattutto Adel e Chafik, i due djs vere e proprie icone in tutto il Nord Africa, grazie ai loro mixtape che giravano per tutti i paesi del Maghreb. Ed è stato Chafik a chiedere a Idriss di suonare per la prima volta, dopo il suo set al club Rai Hamidou. Dopo essersi trasferito in Italia ha lavorato in una grande compagnia di assicurazioni, per poter sostenere la sua passione per la musica. Dopo 3 anni, Idriss ha aperto il suo negozio di dischi e ha iniziato ad organizzare piccole feste a Mantova, dove si è rapidamente affermato tra i nuovi talenti della scena clubbing grazie alle sue capacità di mixaggio, al suo stile unico ed alle sue vibrazioni ipnotiche. La sua bravura e la sua perseveranza lo hanno portato a raccoogliere ampi consensi nelle discoteche e a suonare in alcuni dei locali più rinomati, come Echoes, Cocoricò, Red Zone, Angels of Love e Mafia Club. È tuttora dj resident al Cocoricò di Riccione, uno dei club più grandi e frequentati della scena europea e, la sua etichetta nominata Memento, ospita una festa settimanale nel prezioso locale Macarena di Barcellona. Il suo impressionante tour lo ha portato in club come Tresor, Watergate e KaterBlau a Berlino, Club 4 ed El Row a Barcellona, Rex a Parigi, Norsdstern a Basilea, Amnesia a Milano, Privilege di Ibiza.

La popolarità di Idriss D come artista è cresciuta quando ha fondato la dbArtists, un'agenzia focalizzata sull’implemento della vita notturna italiana e della cultura delle feste, con la prenotazione di talenti internazionali e nazionali. La sua agenzia è diventata presto un partner esclusivo per Minus, Clonk e Freak N Chic. Successivamente ha iniziato a rappresentare dj come Cadenza e Luciano. Al di là del suo fitto programma da dj, Idriss è riuscito a costruirsi in 12 anni una forte reputazione internazionale per la sua etichetta Memento, spingendo artisti come Carl Craig, Luciano, Ten Walls e The Analog Cops e pubblicando musica di molti produttori underground di talento, come Lino Pugliese, Acirne e molti altri.