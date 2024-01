Suora investita e uccisa sulle strisce pedonali: addio a Flora Di Guglielmo

È stata investita e uccisa mentre attraversava le strisce pedonali su via Merulana. La suona, un'insegnante della scuola elementare di zona, è morta in ospedale la suora di 75 anni.

Suor Flora Di Guglielmo è deceduta a causa delle ferite riportate nell’incidente è avvenuto a largo Brancaccio, in zona Merulana.

Investita da un filippino

Alla guida dell'auto un cittadino di origini filippine di 35 anni che si è fermato a prestare soccorso ed è risultato negativo ai test alcolemici effettuati sul posto. In lutto le Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue, la comunità ecclesiastiva dove viveva Don Mario Picchi, il fondatore del Ceis. Suor Flora era molto conosciuta e amata, per 40 ani ha insegnato all’Istituto Giovanni Merlini di Viterbo ma da tempo si trovava nella comunità religiosa a Cisterna di Latina. Una vita dedicata all'educazione e all'insegnamento dei giovani.

Il cordogli degli ex studenti

Tanti gli ex studenti che appresa la notizia le hanno dedicato un pensiero sui social. Suor Flora il giorno dell’incidente si trovava in via Merulana, diretta a prendere il treno per tornare a Latina, quando è stata investita da un'auto. L'incidente è avvenuto davanti ai passanti, che hanno dato l'allarme chiedendo l'intervento urgente dei soccorsi.