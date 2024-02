Superenalotto choc: vince 64 milioni ma i numeri sul giornale erano sbagliati

Vince 64 milioni al Superenalotto ma i numeri riportati sul giornale erano sbagliati e dalla gioia inizia il dramma. L'incredibile storia è avvenuta a Roma, quartiere Tuscolano, dove un 87enne ha rischiato l'infarto per un errore sul giornale.

Una storia a metà strada tra "Ho vinto alla lotteria di Capodanno" di Paolo Villaggio e il dramma.

La storia

Nei giorni scorsi ha giocato una schedina del Superenalotto, ha scelto due serie di numeri buone per l’estrazione delle 20 di martedì 20 febbraio. Quando il giorno dopo il signor Luciano ha comprato il suo quotidiano di sempre per verificare i numeri estratti stava per morire di crepacuore: "Avevo azzeccato la combinazione - dice - sembrava un sogno, con due euro giocati ne vincevo 64 milioni. Mi sono sentito finalmente ricco. Io vivo di pensione.... sono corso dal tabaccaio e lì è iniziato il mio dramma".

L'amara sorpresa

"MI hanno detto che i numeri estratti non erano quelli riportati sul giornale - continua - facendomi vedere la combinazione giusta. Non mi era mai capitata una cosa così. Già immaginavo come spendere i soldi, regalando una casa per ogni figlio e nipote e finalmente un po' di tranquillità economica. Ma il sogno è durato poco".