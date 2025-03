Superenalotto da 88 mln: è caccia al vincitore, alla Giustiniana puntano su una donna

Segnate bene questo indirizzo: via della Giustiniana 271, Roma. Li c'è il bar del signor Marco Angeletti che ha venduto una schedina da 3 euro del Superenalotto ad uno sconosciuto che ha centrato il 6 e su è portato a casa il Jackpot da 88 milioni di euro.

Il record assoluto ad Avellino: 371 milioni

Non è il record assoluto in Italia, perché nel 2023 in provincia di Avellino un anonimo Paperone si mise in tasca un assegnuccio da 371 milioni ma gli 88 milioni di Roma sono una cifra enorme. E il giorno dopo la vittoria incredibile, il capannello di curiosi che ha pagato un euro per un caffè a La Giustiniana, zona nord, di fronte al supermercato Pim e a poca distanza dal cimitero di Prima Porta, discuteva animatamente: “Li dovrà spendere per forza altrimenti con 88 milioni vincerà il premio del più ricco del cimitero”.

Gli anziani scommettono su un volto sconosciuto

Ma prima di caffè e sigarette è scattata la corsa ad individuare chi sia il fortunato. “La zona non è una di quelle di estremo passaggio – hanno già deciso gli anziani vestiti da inquirenti – per cui deve avere una faccia conosciuta”.

Come se fosse un delitto, gli "esperti disegnano l'identikit"

E come se fosse il rebus di un delitto clamoroso, la Corte d'Assise degli anziani di zona ed “esperti del luogo”, ha tracciato anche un profilo ideale dell'accusato. Sono stati esclusi i frequentatori del cimitero, perché chi va per tombe si ferma eventualmente a Labaro per le sigarette e il caffè; ma potrebbe essere qualche “canaro” cliente di Arcaplanet. Poi c'è la nazionalità: in zona vivono e lavorano molti rumeni e qualche polacco, uniti dalla passione per i giochi; infine il sesso: gli anziani del luogo, scommettono che a vincere è stata una donna, una donna dell'Est Europa con più di 40 anni e che forse potrebbe avere un cane che porta a passeggio.

Le possibilità di vincere: 1 su 622 milioni

Vale come indentikit e la caccia è aperta: al primo segnale di cambiamento di stile di vita, dagli abiti all'auto, uscirà fuori chi è il vincitore e dovrò confessare che quella schedina da 3 euro è riuscita a sbancare e a sfidare la matematica che dice che la possibilità è 1 contro 622 milioni.

Il primo che sarà la “vera verità” è il notaio dal quale il vincitore si dovrà recare per depositare la copia della schedina. L'originale verrà esibito solo in un secondo momento.