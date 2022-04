Taglia-bollette e Salva-costa. Le iniziative anticrisi dei Cinquestelle

Due iniziative per aiutare i cittadini romani che stanno soffrendo la crisi e non riescono ad arrivare a fine mese. Sono le due proposte, ‘Taglia-Bollette’ e ‘Salva-costa’, dei gruppi capitolini M5s e della lista civica Raggi ecologia e innovazione, presentate al segretariato generale di Roma Capitale.

"La prima - spiegano in una nota- per aiutare i lavoratori che stanno soffrendo la crisi, offrire una soluzione alle famiglie che non riescono più a far fronte alle spese. La seconda per tutelare il litorale romano e per creare nuove possibilità per un turismo più sostenibile e di qualità, abbattendo il cemento in eccesso. Sono 'Salva-costa' e 'Taglia-bollette', le due proposte di iniziativa popolare di cui siamo co-promotori.

“Sara possibile firmarle dal 30 aprile -continua no i gruppi-, giorno del 'Firma Day' e per i prossimi tre mesi nei nostri banchetti e negli uffici dei municipi di Roma. La campagna informativa e le firme dei cittadini romani verranno raccolte e consegnate prima della fine dell'estate”.