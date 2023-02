Termini fa paura: arriva il giubbotto anti accoltellamento: il video su Tiktok

Termini fa paura, soprattutto a seguito dei fatti dei giorni scorsi, quando un milanese è stato accoltellato da tre nordafricani che volevano rapinarlo di 20 euro. Per fronteggiare situazioni simili arriva il giubbotto anti accoltellamento. La proposta, ironica e polemica, è stata avanzata da un creator su Tiktok.

Sul suo profilo il tiktoker, il cui nickname è Enzoj795 o 0_2050, pubblica molti video in cui dà spiegazioni e consigli su vari argomenti: da come difendersi dai terremoti al riciclo e al rispetto dell'ambiente, dall'uso degli elettrodomestici alle energie rinnovabili. Non mancano video più ironici e di opinione. Ed è proprio in questa categoria che si inserisce il video sui fatti di Termini.

“Un giubbotto imbottito non basta a fermare il fendente - spiega Enzoj795 - a meno che sotto non si indossi un giubbotto di sicurezza anti accoltellamento: 27 piastre d'acciaio da 0,6 millimetri di spessore, 2,5 kg di peso. Può deviare la lama”. Segue un breve spezzone in cui prova l'efficacia del giubbotto usando come cavia un povero panda di peluche.

“Va garantita la sicurezza nelle stazioni”

La proposta è allo stesso tempo polemica e ironica. “Io non voglio dover indossare questo pesante giubbotto - dice infatti il tiktoker - vorrei sentirmi al sicuro nelle stazioni. Tutti sappiamo cosa è successo a Termini. Io stesso sono stato minacciato fuori da una stazione a Milano. I viaggiatori - continua - sono spesso soli, stanchi, lontani da casa e diventano preda dei criminali. Gli arresti non cambiano niente, se si è stati gravemente feriti o uccisi. Il treno è un mezzo strategico per l'ambiente: va garantita la sicurezza nelle stazioni così che venga usato di più”.