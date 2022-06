Incidente sul lavoro. Cade da una impalcatura: operaio morto a Roma

Shock al Centro di Roma, dove un operaio ha avuto un incidente fatale. L’uomo stava lavorando su una impalcaturain via Boncompagni, quando è caduto da un’altezza di due metri.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La caduta è risultata infatti fatale. Sul posto gli agenti della volanti di Castro Pretorio e Trevi e i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare la morte dell’operaio. Dalle prime ricostruzioni, l'operaio, un uomo sui 45 anni, si trovava sull'impalcatura quando è caduto da due metri all'altezza del civico 71. Subito soccorso dai colleghi e poi dai sanitari. La Polizia ha avviato le indagini per capire le dinamiche dell'incidente. Intanto si attende l'esame dell'autopsia per capire se l'uomo ha avuto un malore.