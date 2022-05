Tirana, notte di follia: 48 tifosi italiani fermati. Appello del principe Leka

Sono 60 i tifosi di Roma e Feyenoord, 48 cittadini italiani e 12 olandesi, fermati dopo i violenti scontri della notte. Come informa il sito Rtsh24, a seguito degli scontri sono rimasti feriti 10 agenti di polizia che hanno cercato di fermare i tifosi della squadra del Feyenoord in via Mustafa Matohiti, ma sono stati colpiti violentemente con bottiglie di vetro, bastoni, pietre e altri oggetti solidi.

Poi, un altro gruppo di tifosi, questa volta della Roma, si è spostato verso il ponte del DVP Tirana dove ci sono stati altri scontri con le forze dell'ordine. "La Polizia chiede di evitare atti violenti, che non manifestano alcun legame con lo sport - si legge in un comunicato - ed è determinata a garantire l'ordine e la sicurezza, a prevenire la distruzione di beni e a garantire il regolare svolgimento dell'attività sportiva che si svolgerà in Air Albania. E per questo ha adottato tutte le misure previste dalla legge", conclude la nota.

Finale TIrana: il principe Leka II su Telegram

ùGrande preoccupazione per la presenza dei tifosi del Feyenoord a Tirana è stata espressa dal principe ereditario dell'Albania, Leka II, che su Twitter ha espresso i suoi timori per quello che potrà accadere dopo la finale di Conference League contro la Roma di questa sera. Come riporta il quotidiano online olandese De Telegraaf, Leka ha detto che la combinazione di birra ed entusiasmo dei tifosi ha avuto un effetto sui giovani sostenitori. "La maggior parte di loro si sta probabilmente divertendo, ma gli agenti di polizia albanesi sono stati portati in ospedale", ha detto. "È una novità per l'Albania. Abbiamo folle esuberanti solo in occasione di manifestazioni politiche. Il calcio qui è normalmente un affare di famiglia".

Ieri sera sostenitori di Feyenoord e Roma si sono scontrati con la polizia a Tirana: secondo le autorità albanesi, sono stati arrestati sessanta tifosi, di cui dodici olandesi e 48 italiani, mentre dieci agenti sono rimasti feriti e un'auto della polizia è stata danneggiata.