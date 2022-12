Tita Lau, la djfem che scala la classifica mondiale, sabato suona al Room 26

Il weekend del 16 e 17 dicembre suona forte all’Eur, con il club Room 26 che dà il benvenuto in console ai suoi djs resident nella serata di venerdì 16 dicembre, che vedrà protagonisti Fabio Angeli, Mattia Olivi e Lorenzo Barbera. La notte di sabato 17 dicembre invece, spazio alla super guest internazionale, la dj Tita Lau, accolta dal resident Miki Stentella, per una notte house ed elettrohouse senza eguali in città.

Tita Lau rappresenta la punta di diamante delle giovani ed entusiasmanti nuove produttrici/dj. Tra le più interessanti nel panorama dei talenti emergenti della musica elettronica. Le sue esibizioni sono un carico di energia e tecnica insieme. Mentre suona si traduce perfettamente la sua carica emotiva e musicale in ognuna delle sue produzioni, che incarnano a sua volta il suo personaggio accattivante, con ritmi rimbalzanti e linee sonore dal basso, che alterano il corpo insieme a led e suoni ipnotizzanti.

Tita Lau, una carriera da prima in classifica

Nella sua breve carriera da solista, Tita Lau ha già assaggiato il successo con importanti piazzamenti nelle classifiche beatport, assicurandosi posizioni costanti nella top 10 della classifica principale, incluso un record numero 1 "Disconnected", con James Hype su Solotoko.

Tita gode anche di un importante supporto dsp, come il posizionamento al numero 1 nella playlist "Housewerk" di Spotify e posizioni su Massive Dance Hits, Friday Cratediggers e Dance Rising, che hanno contribuito a spingerla come uno degli artisti rivoluzionari di cui più si parla sin dal 2020/2021, attraverso l'uscita per l'etichetta Stereohype di James Hype, Solotoko di Sonny Fodera, Spinnin Records e Armada Records. Forti ambientazioni per una donna altrettanto potente. Con il mondo che si apre dopo le chiusure pandemiche, sono state davvero gettate le basi affinché Tita Lau possa prosperare all’interno dello spazio entertainment e nel mondo dei tour, per affermare la sua posizione come una delle luci principali nel nuovo mondo dei dj/producer femminili.