Todis chiude il 2023 con fatturato da 1167 milardi: +16% rispetto al 2022

Un altro anno di successi per Todis, insegna italiana di proprietà di Iges Srl - società controllata dalla cooperativa Pac2000A Conad - operante nella grande distribuzione organizzata, che chiude il 2023 con fatturato di 1,167 miliardi di euro e con una crescita del +16% a rete totale e del +5,5% a rete omogenea.

Anche la quota di mercato è aumentata, passando dal 4,1% al 4,3%, grazie al notevole sviluppo della rete soprattutto nell’area del Lazio. Negli ultimi 5 anni (2019-2023), il sell out di Todis, che sviluppa il suo business con la formula franchising, con 313 punti vendita distribuiti in tutto il centro-sud Italia, ha registrato un incremento cumulato del fatturato del 58,8%.

Lucentini: "Per il 2024 stimiamo la crescita tra il 3 e il 4%"

“Per il 2024 contiamo di superare il 4,5% di quota di mercato e di chiudere l’anno con un incremento di fatturato tra il 6% e l’8%, con una parità in crescita tra il 3% ed il 4%” - ha dichiarato Massimo Lucentini, Direttore Generale Todis. “Molto dipenderà dall’andamento dei volumi, al momento in ripresa e che per Todis stanno performando meglio del mercato di riferimento, ma soprattutto dalla dinamica dell’inflazione e dei prezzi che nel nostro settore, costantemente attento alla convenienza, sta comprimendo i fatturati che, a progressivo e a parità di rete, stentano a crescere rispetto all’anno precedente”.

Todis a Roma "pesa" il 37,5%

Il 2023 è stato un anno di espansione importante per la rete Todis, sempre nell’ottica della prossimità, della freschezza e della convenienza, asset strategici che contraddistinguono la mission dell’insegna, con 38 nuovi punti vendita aperti per un investimento pari a oltre 40 milioni di euro. Nello specifico, alle 13 aperture di store di affiliati previste, si è aggiunta l’acquisizione della rete Fresco Market (“ex” Tuodì), composta da 25 punti vendita, un’operazione che ha rafforzato la leadership di Todis nell’area romana, portandola a raggiungere una quota di mercato nel canale del 37,5% a Roma e nel Lazio del 28,1%. (fonte Nielsen). Per il 2024, l’insegna ha in programma di aprire altri 24 punti vendita con un investimento di circa 20.000.000 di euro tra aperture e ristrutturazioni di negozi già esistenti (circa 26).