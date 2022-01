Tor Bella Monaca, 29enne vola dal tredicesimo piano e muore

Dramma nella periferia est di Roma: una ragazza di 29anni si è lanciata dal tredicesimo piano di una palazzina morendo sul colpo. La giovane donna soffriva di problemi di droga.

Domenica 30 gennaio tragedia a Tor Bella Monaca. In tarda mattinata una ragazza di 29 anni è precipitata giù dal 13esimo piano di un palazzo in via Santa Rita da Cascia. La ragazza è volata da un finestrone condominiale atterrando nel giardino condominiale.

Nulla da fare per i sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso: la ragazza è morta sul colpo. Sul posto anche i carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca e il medico legale.

Problemi di droga

Da quanto si apprende la donna soffriva di problemi di tossicodipendenza ed era salita al 13esimo piano del palazzo per consumare droga. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che abbia perso l'equilibrio in stato di alterazione. Al momento si propende per l'ipotesi di suicidio, ma è stata disposta l'autopsia.