Tragedia a Roma: fiamme in un appartamento, muore uomo di 70 anni

Tragedia a Roma dove un uomo è morto in un incendio divampato nel suo appartamento in zona Appio Latino. Inutili i soccorsi per il 70enne, morto intossicato e con ustioni sul corpo.

Martedì 15 febbraio intorno alle 7:45 di mattina un incendio, con cause ancora da accertare, è divampato in un appartamento in via Michele Amari in zona Appio Latino. Un uomo, un 70enne residente al quinto piano del palazzo, è stato estratto dai vigili del fuoco giunti sul posto per spegnere le fiamme e con l'aiuto del personale sanitario hanno provato a rianimarlo. Inutili i soccorsi: l’uomo con ustioni sul corpo è morto intossicato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia, mentre si indaga sulle cause dell’incendio.