Tram a via Nazionale, le campagne non fermano il piano: aggiudicata l'appalto

Dopo una lunga attesa il progetto del tram TVA stia finalmente prendendo forma a Roma. La competizione indetta da Invitalia ha visto la vittoria dell’Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) composta da De Santis Costruzioni e Systra Sotecni.

Nonostante le campagne di stampa

Nonostante una campagna di stampa violenta portata avanti in primis dal Messaggero, il tram si farà. L'Amministrazione ha tenuto botta, gestendo circa quattro mesi di articoli contro il progetto. Alla fine gli espoerti di mobilità su carta stampata hanno perso. La commissione nominata da Invitalia ha ufficialmente assegnato all’ATI De Santis Costruzioni-Systra Sotecni la responsabilità della progettazione definitiva e della costruzione della linea tramviaria TVA Termini-Vaticano-Aurelio, che avrà un costo complessivo di 293 milioni di euro. La proposta di aggiudicazione è attualmente sottoposta all’esame dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac). Si prevede che entro la metà di dicembre arriverà l’approvazione definitiva. A partire da gennaio, sarà possibile presentare la tramvia alla conferenza dei servizi decisoria, che avrà una durata massima di 45 giorni.

Il tram TVA

L’obiettivo è inaugurare la prima tratta funzionale Termini-Venezia in tempo per il Giubileo del 2025. La Repubblica segnala anche sviluppi per la linea della Togliatti (Ponte Mammolo-Subaugusta), con la partecipazione di tre raggruppamenti di imprese. L’esito di questa fase sarà reso noto entro dicembre. L’iter delle due linee tramviarie, finanziate attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prosegue. È previsto che entrambe le linee siano completate entro la fine del 2026, in linea con gli obiettivi di sviluppo del progetto.

I numeri della tramvia

La linea TVA avrà una lunghezza di 11,5 chilometri e collegherà piazza dei Cinquecento, a Roma Termini, con Piazza Giureconsulti, nel quartiere Aurelio. La linea attraverserà via Nazionale, via del Corso e via Cola di Rienzo, toccando alcuni dei luoghi più iconici della città, come Piazza Venezia, il Colosseo e il Vaticano. La linea sarà composta da 20 fermate, con un intervallo di 7 minuti tra le corse. Si prevede che la linea sarà in grado di trasportare circa 25 milioni di passeggeri all’anno.

Confermata anche la linea Togliatti a Roma

La linea della Togliatti avrà una lunghezza di 12,5 chilometri e collegherà Ponte Mammolo, nella periferia est di Roma, con Subaugusta, nella periferia sud-est. La linea attraverserà via della Magliana, viale Palmiro Togliatti e via Prenestina. La linea sarà composta da 22 fermate, con un intervallo di 10 minuti tra le corse. Si prevede che la linea sarà in grado di trasportare circa 30 milioni di passeggeri all’anno.