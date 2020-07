Trans trovata morta a Tor Sapienza: il corpo a terra in mezzo alla strada

Il cadavere di una transessuale di origine brasiliane di 36 anni è stato trovato martedì alle 22 in un'area buia di piazzale Pino Pascali, zona Tor Sapienza, a Roma: il copro della trans era a terra, in mezzo alla strada.

A scoprire il corpo senza vita, un 43enne brasiliano che ha raccontato ai carabinieri di aver investito il 36enne, ma quando questo era già privo di vita. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Roma Tor Sapienza e la settima sezione del Nucleo Investigativo per i rilievi tecnici.

La salma è stata trasportata al Verano per l'autopsia come disposto dall'autorità Giudiziaria: questa sarà decisiva per risalire alle cause del decesso.