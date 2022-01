Trasporti Roma, la Cisl conferma Marino Masucci come segretario della Filt

Marino Masucci è stato confermato segretario generale della Fit-Cisl del Lazio.

Alla segreteria sono stati confermati Luigi Benedetti, Fabio Bonavigo, Stefania Fabbri, e Roberto Ricci. “Nel segno - ha detto Masucci - della continuità, e per portare a compimento l’intenso lavoro svolto in questi anni, il nostro obiettivo adesso sarà quello di tentare di sperimentare pragmaticamente un modello di relazioni industriali partecipativo e non conflittuale. Sia numerosi studi scientifici che il semplice buon senso riconoscono che il benessere delle aziende e quello dei lavoratori non sono contrapposti, anzi vanno di pari passo: riteniamo che i dipendenti delle aziende che rappresentiamo debbano diventare centrali anche in quanto i primi conoscitori del processo produttivo".

"Avanti col programma"

"In questo mondo attuale - ha spiegato - frammentato e frastagliato riteniamo che serva reciproco riconoscimento invece del ‘muro contro muro’, soprattutto in settori che erogano servizi essenziali alla cittadinanza. Daremo il via a una stagione di intensa interlocuzione con le Istituzioni e con le aziende, che già nel corso della giornata di oggi hanno dimostrato il loro interesse a un tema, quello della partecipazione, che trova luogo nell’articolo 46 della Costituzione ma quasi mai ha realizzazione pragmatica. Siamo stati e intendiamo continuare ad essere un sindacato propositivo e non rivendicativo: in questo solco, sono molti gli studi, le ricerche e le iniziative che abbiamo messo in campo per la Città di Roma e per tutto il sistema laziale, in primis sui temi della mobilità e della gestione dei rifiuti, ma anche sulla logistica e sul sistema portuale, temi troppo spesso sottovalutati ma di importanza cruciale”.