Travolti da un'auto mentre attraversano la strada: gravissimi nonno e nipote

Incidente stradale in zona piazza Bologna, a Roma. Un uomo di 40 anni ha investito un signore di 78 anni e suo nipote, un bambino di 7 anni.

È successo in via Livorno, intorno alle ore 18:30 di martedì 30 gennaio pomeriggio.

Coinvolta una Smart

Il 40enne, a bordo di una Smart For Two, ha travolto i due pedoni all’altezza del civico 36. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Sapienza della polizia locale e il personale sanitario del 118. Il nonno e il nipote sono stati portati all’ospedale Umberto I in gravi condizioni.

Negativo ai test su droga e alcol

Il 40enne, che si era fermato a prestare soccorso, è stato sottoposto all’esame alcolemico ed è risultato negativo. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.