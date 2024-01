Trevignano, le profezie della Madonna: "Fate scorte, la guerra è vicina"

Il messaggio, postato sulla pagina Facebook ufficiale, è una profezia lugubre sui giorni che verranno. “Figli, la guerra è alle porte!”, afferma la Madonna che include il nostro paese tra le vittime designate.

“L’Italia, la Francia e la Germania saranno coloro che pagheranno di più”.

Situazione drammatica

La situazione è drammatica. Per questo ai suoi adepti la veggente dispensa consigli precisi: “Vi chiedo ancora una volta di fare scorte. Vi avverto, affinché non possa mancarvi nulla, quando sarà difficile trovare il cibo”. Nel messaggio la Madonna accusa gli uomini di non aver ascoltato le sue parole: “Vi ho chiesto, pregato e supplicato di convertirvi; solo così si sarebbe evitato il peggio, ma l'umanità è sorda ai miei appelli”.

I commenti surreali

Tra i commenti sono in tanti a preoccuparsi per le parole della Madonna. “In Svezia stanno preparando la popolazione a simulazioni di un eventuale attacco russo”, scrive Rosario M., ma non manca chi chiede chiarimenti geopolitici: “volevo capire ma la guerra arriva dal Medio Oriente o dall'Europa (Russia)?”. Alla domanda legittima c’è chi risponde con “che differenza fa da quale parte arriva, che arrivi da Est o da Ovest, da Sud e da Nord sempre guerra è”.

I precedenti

Non è la prima volta che la Madonna preannuncia guerre e tribolazioni. L’8 febbraio 2022 uno dei tanti messaggi: “L’Occidente farà scoppiare una guerra contro la Russia e la Cina, questi eventi devono unirvi e non isolarvi perché solo così sarete più forti”. Due settimane dopo, il 24 febbraio ha inizio l’invasione russa del territorio ucraino. A dare inizio alla guerra è la stessa Russia, che secondo la veggente doveva essere attaccata. Due giorni dopo la veggente si fa ancora più cupa: “la guerra raggiungerà anche l’Europa e soprattutto Roma, hanno girato le spalle a Dio e per questo subiranno sofferenza e distruzione”.

